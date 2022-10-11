Во Львове слышны взрывы, есть проблемы со светом, - Садовый

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в телеграмме.

"Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией", - написал он.

Информацию подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в телеграмме.

"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи", - написал он.

"Львов и Львовщина: возможные перебои с электроснабжением. После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы энергосети. Находитесь в укрытии, угроза еще продолжается", - добавил он.

В шести областях Украины 11 октября были слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb