Во Львове слышны взрывы, есть проблемы со светом, - Садовый
Во Львове были слышны взрывы, начались проблемы электроэнергией, людей просят оставаться в укрытиях
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в телеграмме.
"Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией", - написал он.
Информацию подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в телеграмме.
"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухи", - написал он.
"Львов и Львовщина: возможные перебои с электроснабжением. После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы энергосети. Находитесь в укрытии, угроза еще продолжается", - добавил он.
- В шести областях Украины 11 октября были слышны взрывы, людей просят оставаться в укрытиях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.33
Покупка 40.33Продажа 41.35
-
EUR
Покупка 38.78Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное