Во Львове самолет Wizz Air совершил аварийную посадку

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает Еспресо. Запад.

Инцидент произошел в субботу, 4 сентября, с самолетом авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из Ларнаки (Кипр) во Львов.

По его словам, предварительно самолет из Кипра запросил аварийную посадку из-за проблем со стойкой шасси.

Согласно протоколу действий в таких ситуациях в аэропорт были вызваны все службы, в частности пожарные и скорые.

Информацию об этом случае также подтвердили и в Международном аэропорту Львов.

"4 сентября 2021 года в 12:13 был получен сигнал " Тревога ". Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, выполнявший рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака - Львов, имел проблемы с управлением передней стойкой шасси", - сообщили в аэропорту.

На борту самолета находился 131 пассажир. Посадка прошла успешно. Никто не пострадал.

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