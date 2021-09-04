Во Львове самолет Wizz Air совершил аварийную посадку
Во Львове самолет Wizz Air, на борту которого находился 131 человек, совершил аварийную посадку
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает Еспресо. Запад.
Инцидент произошел в субботу, 4 сентября, с самолетом авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из Ларнаки (Кипр) во Львов.
По его словам, предварительно самолет из Кипра запросил аварийную посадку из-за проблем со стойкой шасси.
Согласно протоколу действий в таких ситуациях в аэропорт были вызваны все службы, в частности пожарные и скорые.
Информацию об этом случае также подтвердили и в Международном аэропорту Львов.
"4 сентября 2021 года в 12:13 был получен сигнал " Тревога ". Самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, выполнявший рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака - Львов, имел проблемы с управлением передней стойкой шасси", - сообщили в аэропорту.
На борту самолета находился 131 пассажир. Посадка прошла успешно. Никто не пострадал.
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