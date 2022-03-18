Во Львове и окрестностях города раздаются взрывы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Информации о месте взрывов – нет. Жителей Львова и окрестностей просят оставаться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

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