Во Львове и области прогремели взрывы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Очевидцы сообщают, что во время воздушной тревоги, продолжавшейся во Львове с 3:07 до 5:22, в городе было неспокойно. Были слышны звуки, напоминавшие взрывы.

Подробной информации от официальных источников – пока нет. Уведомления о взрывах появились также в приложении "Тревога".

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