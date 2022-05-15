Во Львове и области прогремели взрывы
Утром 15 мая жители Львовской области слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Очевидцы сообщают, что во время воздушной тревоги, продолжавшейся во Львове с 3:07 до 5:22, в городе было неспокойно. Были слышны звуки, напоминавшие взрывы.
Подробной информации от официальных источников – пока нет. Уведомления о взрывах появились также в приложении "Тревога".
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