Во Львове пылает состав после ночной атаки дронов, а Зеленский впервые после начала вторжения выступит в ООН. Акценты мировых СМИ 19 сентября
В фокусе международных изданий вызвавшая масштабный пожар в городе атака дронов на Львов, тем временем Зеленский готовится к первому выступлению в ООН после начала полномасштабного вторжения, а Украина подала иски в ВТО против Словакии, Польши и Венгрии
На таких темах акцентируют международные издания на утро 19 сентября.
Ночная атака дронов и пожар во Львове
Львов, расположенный вблизи польской границы, считается одним из самых безопасных городов Украины, но в последнее время здесь участились нападения. В августе от авиаударов погибли три человека, пишет The Guardian.
После сегодняшнего нападения России во Львове на складе возник большой пожар, а один мужчина получил серьезные ранения, отмечает издание со ссылкой на главу Львовской ОВД.
"Гудели несколько волн беспилотников, – сообщает медиа. – А журналист AFP слышал многочисленные взрывы и передвижение тяжелой техники по улицам города во время ночного комендантского часа".
Ссылаясь на городского голову, The Guardian добавляет, что из-под завалов склада во Львове, потерпевшем ночной удар российского беспилотника, вытащили тело мужчины.
Зеленский впервые после начала вторжения выступит в ООН
Президент Украины посетил раненых солдат в Нью-Йорке и подверг сомнению право России на место в Совете Безопасности накануне ключевой речи на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает The Guardian.
Владимир Зеленский намерен лично выступить на Генеральной ассамблее ООН во вторник, впервые после вторжения России в феврале 2022 года.
Здесь издание напоминает речь Зеленского, которую он направил в ООН в прошлом году:
"Мы можем вернуть украинский флаг на всю нашу территорию. Мы можем сделать это силой оружия, но нам нужно время".
В медиа такое отмечают, что Зеленский также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине в среду, но неизвестно, останется ли он сидеть за общим столом, если выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если у Организации Объединенных Наций все еще... есть место для российских террористов, то этот вопрос не ко мне, я думаю, это вопрос ко всем членам Организации Объединенных Наций", – цитирует его The Guardian.
Ожидается, что в своей речи во вторник Зеленский обратится к миру и Вашингтону с просьбой о дальнейшей помощи в борьбе с российским вторжением спустя почти 19 месяцев после начала войны. В Нью-Йорке он также встретится с президентом Бразилии.
Как напоминает медиа, Лула выступал за создание группы государств для посредничества в прекращении войны между Россией и Украиной, но в мае он заявил, что и Москва, и Киев виновны в разъярившем США и европейских государствах конфликте.
Украина подала иски в ВТО против Словакии, Польши и Венгрии
Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Словакии, Польши и Венгрии из-за их запретов на импорт пищевых продуктов, пишет BBC.
По мнению украинских представителей, подобные ограничения являются нарушением международных обязательств со стороны соседей Украины в ЕС.
Полномасштабное вторжение России в Украину практически закрыло основные черноморские судоходные пути и вынудило Украину искать альтернативные сухопутные маршруты, подчеркивает BBC, что привело к тому, что большое количество зерна оказалось в Центральной Европе.
Фермеры тех стран протестуют с тех пор, заявляя, что поставки украинского зерна подрывают их доходы и разрушают местные рынки. Чтобы их успокоить, страны-члены ЕС согласились ввести торговые ограничения на импорт украинской продукции в Венгрию, Польшу, Словакию, Болгарию и Румынию до 15 сентября.
После окончания срока эмбарго Еврокомиссия не продлила его, однако правительства в Будапеште, Варшаве и Братиславе проигнорировали решение Еврокомиссии, объявив о собственных ограничениях.
Издание цитирует министра экономики Украины Юлию Свириденко, которая сказала, что "принципиально важно доказать, что отдельные страны-члены не могут запрещать импорт украинских товаров". Именно поэтому был подан иск в ВТО.
Польша заявила, что сохранит свой запрет, несмотря на иск.
"Мы сохраняем нашу позицию, считаем ее правильной, она вытекает из экономического анализа и полномочий, вытекающих из европейского и международного права, – говорит представитель правительства Петр Мюллер. – Жалоба в ВТО нас не впечатляет".
Европейская комиссия неоднократно заявляла, что некоторые члены ЕС не должны определять торговую политику блока.
Фото: reuters
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