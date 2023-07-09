Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Катерина Олийнык.

Отмечается, что женщины были в квартире, когда российская ракета прилетела в их дом. В последний путь провели 66-летнюю Ольгу Дудку и 63-летнюю Ирину Милованову.

Обряд похорон женщин провели в церкви Святой Софии – Премудрости Божьей, расположенной на территории студгородка УКУ. Церемонию прощания с жертвами российской агрессии посетил городской голова Львова Андрей Садовый.

Ольгу похоронят на Яновском кладбище, а Ирину – на Голосковском кладбище. У Ольги Дудки остались дочь и внук, у Ирины Миловановой – сестра и дочь.

Ракетный удар по Львову

В ночь на 6 июля вражеское войско атаковало Львов ракетами. В результате обстрела поврежден многоквартирный дом, который является памятником архитектуры местного значения, школа, общежития. Из-за ракетного удара десять человек погибли и 42 получили ранения, из них трое - дети.

Первоначально глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки погибли четыре человека. Позже он уточнил, что количество погибших из-за ночного ракетного удара по Львову возросло до десяти.

Из-под завалов доставали тела людей. В момент попадания все они находились в доме.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с последствиями атаки. "Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", - написал он.

В субботу, 8 июля, Львовская громада простилась с тремя погибшими в результате ракетного удара по жилому дому во Львове.