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Во Львове прошел Всеукраинский лесопромышленный форум

9 июня, 2023 пятница
18:06
Новости

Государственное предприятие "Леса Украины" достигло показателя прибыли в 700 миллионов гривен

Лесная отрасль завершила 2022 год с рекордными финансовыми показателями. Около 10 миллиардов гривен пополнили бюджет. Несмотря на полномасштабную войну и другие вызовы, связанные с войной, в сфере лесной промышленности сохранились рабочие места, предприятия помогают Вооруженным Силам Украины. Лесники четвертый раз собрались на Всеукраинском форуме во Львове, чтобы обсудить ситуацию на рынке, вызовы и перспективы развития, развитие в процессе реализации ресурса.

"Представители деревообрабатывающих предприятий получили ответы на вопросы, которые их волнуют и относительно лесного хозяйства, и относительно реализации древесины на лицензированных товарных биржах. Позитивно то, что все участники процесса готовы сообща работать над дальнейшим улучшением отрасли в заданном векторе. Мы благодарим всех организаторов выставки за проведенное мероприятие", – заявил директор общественного союза "Ассоциация деревообрабатывающих предприятий" Андрей Цыганок

С июля 2021 г. торговля древесным сырьем происходит на лицензированных товарных биржах. Только на Украинской универсальной бирже аккредитовано более 5 тысяч участников.

"Мы гармонизируем рынок таким образом, чтобы все биржевые сделки выполнялись. Раньше показатель выполнения биржевых сделок составлял ниже 50%. По состоянию на сегодняшний день идет показатель на уровне 80%. И дальше мы продолжаем работать, чтобы довести его до более весомых показателей", - отметил заместитель генерального директора украинской энергетической биржи Константин Шевчук.

Торговые биржи следят за исполнением биржевых сделок. К нарушителям правил применяют вначале превентивные меры.

"Для тех участников, которые договоры не выполняют, которые повышают цены, которые отказываются от выполнения договоров биржа, в первую очередь, принимает превентивные меры – выносит предупреждение, которое не является санкцией. А для тех участников, которые допускаются систематические грубые нарушения, мы можем применить санкции, это отстранение на определенный период времени от торгов", – объяснил заместитель директора Украинской универсальной биржи Владимир Тристан.

Доступность рынка и эффективность системы мониторинга со стороны товарных бирж и других дополнительных сервисов подтверждают и компании-деревообработчики.

"Торговля древесиной стала более объективной. Каждый, кто хочет сегодня купить древесину – может ее купить на таких же условиях" – делится директор компании "Эимо" с иностранным капиталом Давид Хмилевски.

Реформа лесного хозяйства продолжается. Полторы сотни лесхозов объединились в единое государственное предприятие. Оно отвечает за охрану, защиту, лесоразведение, лесовосстановление и весь комплекс других функций, включая заготовку и реализацию древесины. По завершению первого квартала ГП "Леса Украины" достигло показателя прибыли в 700 миллионов гривен.

"В этом году у государственного предприятия "Леса Украины" есть амбициозные планы. Они хотят завершить строительство лесосеменных центров, купить современную заготовительную технику. Также, их цель - построить более ста рекреационных пунктов" - заверил народный депутат Украины и член комитета по экологической политике и природопользованию Александр. Матусевич.

Участники форума убеждены, что лесной и деревообрабатывающий промысел ждет еще большее развитие по итогам этого года.

Общество
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