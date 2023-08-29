Во Львове прошел форум по реинтеграции ветеранов

Об этом сообщает Еспресо.

Форум был организован изданием Forbes: участники и спикеры из корпоративного и государственного сектора обсудили разные программы реинтеграции ветеранов, об ошибках, которые следует избегать в работе с ними и о том, как создать инклюзивную рабочую среду.

О своем опыте рассказывали представители Superhumans Center, фонда "Вернись живым" и ветеранского сообщества Veteran Hub. Участие в форуме также принял львовский городской голова Андрей Садовый, министр экономики Украины Юлия Свириденко, заместитель министра по делам ветеранов Татьяна Калита и заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Первым во время форума взял слово военнослужащий Денис Квебек с темой "Почему говорить о реинтеграции актуально". По его словам, когда военные возвращаются с ампутацией и травмами, им очень трудно без понимания их проблем.

“Чем дальше, тем больше у нас будет ветеранов. Мы должны построить качественную систему между гражданским и военным сектором", – сказал он.

Далее состоялась панельная дискуссия под названием "Зона силы компаний, лучшие практики реинтеграции", в которой приняли участие представители Vodafone, Новая почта, МХП и ДТЭК. Модерировал дискуссию Роман Бондар из Korn Ferry. Следом на сцене появилась основательница Veteran Hub Ивона Костина с темой "Путь ветерана: как компаниям поддержать сотрудника на любом из его этапов".

“Общество, к сожалению, воспринимает одного и того же человека как двух разных. Воина и защитника по-одному, а ветерана по-другому. Защитник - сильный и смелый, а ветеран - будто бы слабый и нуждающийся в помощи”, - описала проблему Ивона Костина.

В рамках форума состоялась беседа между Анной Адом, директором по управлению персоналом и быту Ferrexpo в Украине, и Виктором Комаренко, офицером-психологом 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. Они обсуждали, как правильно разговаривать с вернувшимися с фронта, как подготовить руководителей и коллектив к возвращению ветеранов и зачем прилагать дополнительные усилия для адаптации ветеранов.

Анна Адом отмечала, что компаниям важно самостоятельно изменяться для ветеранов. Добавила она и о том, что государство должно также активно участвовать в решении проблем ветеранов, разрабатывая продуманные стратегии. Например, по словам директора, до сих пор нерешенными на уровне государства остаются вопросы трудоустройства людей с инвалидностью, в том числе ветеранов, в горнодобывающей отрасли. Адом отметила, что Ferrexpo активно продвигает необходимость трудоустройства демобилизованных с инвалидностью на соответствующие им позиции.

Виктор Комаренко подчеркнул, что ветеранов следует воспринимать не как "проблемных людей, нуждающихся в помощи", а скорее как людей с уникальным опытом, которые заслуживают признания и признательности. Он уверен, что ветераны этой войны не будут умалчивать о своем опыте, в отличие от ветеранов прошлых войн.

Во время форума также прошел благотворительный аукцион, целью которого было собрать средства для изготовления женских бронежилетов для 5000 женщин.

В конце форума состоялось награждение 25 украинских компаний, признанных лучшими работодателями для ветеранов по версии Forbes.