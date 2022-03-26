Во Львове прогремели несколько взрывов

26 марта около 16:30, после объявления воздушной тревоги во Львове были слышны несколько взрывов. Взрывы слышали жители города и его окрестностей.



Информацию о том, что рашисты стреляли по Львову, обнародовал мэр Львова Андрей Садовый. Он попросил львовян оставаться в укрытиях и ждать официальную информацию от областной военной администрации.







Как сообщили через несколько минут во Львовской ОВА, три мощных взрыва возле Львова прогремели со стороны села Кривчицы.