Во Львове поток переселенцев уменьшился с 60 тыс. до 10 тыс. человек в сутки, - Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что поток переселенцев в город из других регионов Украины существенно уменьшился
Об этом Садовый заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Еспресо.TV.
"Если в первые две недели через вокзал проходили ориентировочно 60 тыс. украинцев, сейчас – ориентировочно 10 тыс. Чуть-чуть процесс стабилизировался. Большая часть остается, но еще большая едет за границу", - сказал Садовый.
Он добавил, что Львов и дальше готов принимать переселенцев.
"Мы принимали всех, кто нуждался в помощи. На сегодняшний день это уже более 200 тысяч. Если будет трагедия, мы будем еще, конечно, принимать. Мы перестроили все наши школы, спортивные залы, театры – они все сейчас принимают временно перемещенных лиц. Есть львовяне, принимающие дома бесплатно. Все хостелы, отели, апартаменты - занято все.Это проживание временное. У нас хорошая координация с городами по Львовской области, по Западной Украине - фактически перетоки немного пошли туда, - рассказал Садовый.
- Напомним, 19 марта, во Львове заработал Центр поддержки вынужденно перемещенных украинцев.
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