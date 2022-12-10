Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 10 декабря, во Львове проходит чин захоронения Героя Украины, диссидента, члена Украинской Хельсинкской Группы Юрия Шухевича. Парастас прошел в храме Гарнизона Св. Петра и Павла. Похоронят бывшего политзаключенного на Лычаковском кладбище.

Фото: Эспрессо

Заметим, что Юрий Шухевич скончался 22 ноября в возрасте 89 лет.

Фото: Эспрессо

Справочно. Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 в селе Обзоров в семье Романа и Александры Шухевичей. Тогда Львовское воеводство Второй Польской Республики. В настоящее время – Радеховский район Львовской области. Украинский политический деятель, народный депутат Украины VIII созыва, член Украинской Хельсинкской Группы, активный диссидент, политический заключенный в 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 годах.

Юрий Шухевич провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. 1990-1994 стал организатором и председателем УНА-УНСО. В августе 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.