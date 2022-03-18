Во Львове почтили память детей, убитых российскими оккупантами

Об этом сообщил на своей странице мэр Львова Андрей Садовый.



В центре города выстроили 109 пустых детских колясок, что соответствует количеству безжалостно убитых с начала войны украинских детей.



"Пустые детские коляски на Площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной", - пишет Садовый.



Кроме того, в своем посту мэр Львова побуждает распространять информацию о преступлениях россиян на территории нашей страны.

Он также призвал правительства других государств закрыть небо над Украиной.

Образовательный центр Рады запустил творческий онлайн-флешмоб для детей, цель – призвать мир закрыть небо над Украиной.