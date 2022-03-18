Во Львове почтили память детей, убитых российскими оккупантами
В центре Львова устроили акцию памяти детей, погибших в результате преступных действий российских оккупантов
Об этом сообщил на своей странице мэр Львова Андрей Садовый.
В центре города выстроили 109 пустых детских колясок, что соответствует количеству безжалостно убитых с начала войны украинских детей.
"Пустые детские коляски на Площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной", - пишет Садовый.
Кроме того, в своем посту мэр Львова побуждает распространять информацию о преступлениях россиян на территории нашей страны.
Он также призвал правительства других государств закрыть небо над Украиной.
- Образовательный центр Рады запустил творческий онлайн-флешмоб для детей, цель – призвать мир закрыть небо над Украиной.
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