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Во Львове от удара ракет пострадал памятник ЮНЕСКО, Минкульт ожидает от организации больших, чем "глубоких беспокойств" действий

6 июля, 2023 четверг
11:47
Культура

В результате российской атаки ночью 6 июля пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов: Ансамбль исторического центра", министерство культуры призывает организацию к действиям

Об этом сообщает министр культуры Александр Ткаченко .

Ракета "калибр" попала по историческому центру, являющемуся буферной зоной в пределах достопримечательности ЮНЕСКО.

Сообщается, что комплекс из 17 жилых домов, расположенный по улице Стрыйской на углу с улицей Академика Сахарова №50-76в, имеет статус памятника архитектуры местного значения. Эти дома жилого комплекса для преподавателей Львовской политехники 1930 года занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"Срочно официально сообщаем ЮНЕСКО об этом и как всегда ждем действий больших, чем просто глубокую обеспокоенность. Государство, не уважающее ни жизнь людей, ни память, ни историю чужой независимой страны, не имеет никакого права быть полноправным членом международных организаций", – комментирует министр культуры Александр Ткаченко.

Мэр Львова Андрей Садовый в свою очередь отметил , что "разрушение наследия такого уровня это преступление против мировой культуры".

  • Ночью на 6 июля вражеское войско атаковало Львов ракетами: поврежден многоквартирный дом, являющийся памятником архитектуры местного значения, школа, общежития. Есть четверо погибших и 37 травмированных.
Львов
Война с Россией
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