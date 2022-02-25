Во Львове объявили воздушную тревогу

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.



"Внимание! Воздушная тревога! Важно! Слышите сирену – включайте СМИ и следуйте указаниям", - сказал он.



Звук сирены Всегда означает, что нужно немедленно включить один из каналов информации. В сообщении вам ясно скажут, что делать. Количество гудков сирены и их продолжительность не имеют никакого значения – это подчеркивают чрезвычайники!



Находиться в укрытии следует до того момента, когда официальные каналы сообщат, что опасность миновала.

Только после этого можно покинуть убежище.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb