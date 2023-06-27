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Во Львове нужны доноры крови для лечения винницкой волонтерки, получившей ожоги 70% тела

27 июня, 2023 вторник
18:19
Медицина

Глава общественной организации "Автомайдан Виннитчина" Таисия Гайда получила ожоги 70% тела и для длительного лечения во Львове нуждается в донорской крови

О несчастном случае, произошедшем с волонтером, пишет винницкий сайт "20 минут".

По информации журналистов, инцидент произошел в селе Рыбачье недалеко от Винницы. Таисия Гайда была там на отдыхе, готовилась на огне, но в результате возгорания канистры получила ожоги около 70% тела.

Сейчас активистка проходит лечение в одном из ожоговых центров Львова, куда ее доставили из областной больницы имени Пирогова, где ей была оказана первая медицинская помощь. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Общественное движение "Чесно" сообщает, что для лечения волонтерки, которой необходимы многочисленные операции, нужны доноры любой группы крови во Львове. Помочь можно, обратившись в Центр переливания крови Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова (ул. Ивана Мыколайчука, 9).

По данным винницкого бизнес портала Vinbazar, Таисия Гайда была одной из спикеров Винницкого Евромайдана. Женщина часто выступала со сцены на Театральной площади. После аннексии Крыма в 2014 году, заботилась о семьях крымских татар, которые приезжали в Винницу, как волонтер.

В 2016 году стала одним из инициаторов протестов против тогдашнего начальника главного управления Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова, которого обвинила в сепаратизме и участии в параде до 9 мая в оккупированном Крыму. В 2023 году украинские спецслужбы обнаружили связи бывшего полицейского с ФСБ.

Львов
Винница
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