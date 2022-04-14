Во Львове неизвестный напал на основательницу организации "Марш женщин" Елену Шевченко
Во Львове неизвестный совершил нападение на основательницу организации "Марш женщин" Елену Шевченко - ЛГБТК+ активистку и защитницу прав женщин
Об этом сама активистка сообщила в фейсбуке.
По предварительным данным, нападение было не случайным, ведь злоумышленник предварительно поздоровался с Шевченко. После чего использовал против нее перцовый баллончик. В результате нападения женщина получила химические ожоги лица и глаз.
Судя по записи на камерах наблюдения нападавших было двое. Один совершил нападение, а другой стоял в стороне наблюдая.
"Утром мы разгрузили тонну гуманитарной помощи для женщин и детей от "Марша женщин". Как только мы все занесли в помещение, я осталась на улице разговаривать по телефону. В это время ко мне подошел парень в темной одежде. Он спросил: а здесь вообще можно стоять, - и показал на витрину магазина, я развернулась посмотреть, о чем он спрашивает, и в это время он залил меня газовым баллоном", – рассказала сама активистка.
По ее словам, химического вещества было так много, что весь подъезд до сих пор опасен для дыхания.
В больнице Елене Шевченко оказали всю необходимую помощь, ее состояние удовлетворительное.
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