Во Львове неизвестный напал на основательницу организации "Марш женщин" Елену Шевченко

Об этом сама активистка сообщила в фейсбуке.



По предварительным данным, нападение было не случайным, ведь злоумышленник предварительно поздоровался с Шевченко. После чего использовал против нее перцовый баллончик. В результате нападения женщина получила химические ожоги лица и глаз.

Судя по записи на камерах наблюдения нападавших было двое. Один совершил нападение, а другой стоял в стороне наблюдая.



"Утром мы разгрузили тонну гуманитарной помощи для женщин и детей от "Марша женщин". Как только мы все занесли в помещение, я осталась на улице разговаривать по телефону. В это время ко мне подошел парень в темной одежде. Он спросил: а здесь вообще можно стоять, - и показал на витрину магазина, я развернулась посмотреть, о чем он спрашивает, и в это время он залил меня газовым баллоном", – рассказала сама активистка.



По ее словам, химического вещества было так много, что весь подъезд до сих пор опасен для дыхания.

В больнице Елене Шевченко оказали всю необходимую помощь, ее состояние удовлетворительное.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb