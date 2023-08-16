Во Львове неизвестный избил трансгендерную военную, активисты обращаются к Лубинцу
Во Львове неизвестный избил находившуюся в городе в отпуске трансгендерную военнослужащую - ЛГБТ-активисты обратились к омбудсмену Дмитрию Лубинцу за помощью
Об этом сообщает правозащитная организация Kyivpride .
Военнослужащая по имени Хелен опубликовала историю в своем личном Instagram в сториз, где рассказала, что уже три года проходит службу по контракту в армии, а прямо сейчас находилась во Львове в отпуске. Хелен рассказала, что вечером 15 августа сидела в центре Львова, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. Именно там к трансгендерной девушке подошел неизвестный, начал агрессивно допытываться и ударил в нос со словами "ты что, п**ор?".
Часть нападения Хелен удалось снять на видео, где слышно, что нападающий угрожает военной. Военнослужащая рассказала, что от удара потеряла координацию и упала на землю, где просто пыталась закрыть голову руками.
"Я просто лежала и закрывала голову, но видно плохо, если разбили нос и губу", - комментирует она.
Хелен также рассказывает, что прохожие "просто стояли и смотрели", а полиция "смеялась, снимала на телефон и оскорбляла".
"Это мой Львов. Это моя Украина, за которую я подписала контракт и 3 года уже мучаюсь в армии. Вот ее лицо", - комментирует нападение военная.
Kyivpride предоставляет детали, что Хелен находилась в городе из-за смерти мамы. Активисты сообщили, что Хелен написала заявление в полицию, хотя сначала была против этого, из-за ненадлежащего отношения правоохранителей во время нападения.
Kyivpride также обратились к омбудсмену Дмитрию Лубинцу с призывом "проследить за ситуацией".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.71Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное