Во Львове неизвестный избил трансгендерную военную, активисты обращаются к Лубинцу

Об этом сообщает правозащитная организация Kyivpride .

Военнослужащая по имени Хелен опубликовала историю в своем личном Instagram в сториз, где рассказала, что уже три года проходит службу по контракту в армии, а прямо сейчас находилась во Львове в отпуске. Хелен рассказала, что вечером 15 августа сидела в центре Львова, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. Именно там к трансгендерной девушке подошел неизвестный, начал агрессивно допытываться и ударил в нос со словами "ты что, п**ор?".

Часть нападения Хелен удалось снять на видео, где слышно, что нападающий угрожает военной. Военнослужащая рассказала, что от удара потеряла координацию и упала на землю, где просто пыталась закрыть голову руками.

"Я просто лежала и закрывала голову, но видно плохо, если разбили нос и губу", - комментирует она.

Хелен также рассказывает, что прохожие "просто стояли и смотрели", а полиция "смеялась, снимала на телефон и оскорбляла".

"Это мой Львов. Это моя Украина, за которую я подписала контракт и 3 года уже мучаюсь в армии. Вот ее лицо", - комментирует нападение военная.

Kyivpride предоставляет детали, что Хелен находилась в городе из-за смерти мамы. Активисты сообщили, что Хелен написала заявление в полицию, хотя сначала была против этого, из-за ненадлежащего отношения правоохранителей во время нападения.

Kyivpride также обратились к омбудсмену Дмитрию Лубинцу с призывом "проследить за ситуацией".