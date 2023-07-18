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Во Львове молния попала в трансформаторы: возможны перебои с электроснабжением

18 июля, 2023 вторник
00:23
Украина

Во Львове молния попала в два трансформатора, которые могут вызвать перебои с электроснабжением в городе

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

"Информация о попадании молнии в здание не подтвердилась. Есть сообщения о попадании в два трансформатора", - говорится в сообщении.

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Глава Львова предупредил, что в городе могут быть перебои с электричеством.

Также отметил, что на месте работают аварийные бригады.

  • Напомним, 6 июля Львов получил ракетный удар. В результате попадания в жилой дом погибли 10 человек, еще 42 человека получили ранения, из них три ребенка.
Львов
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