Во Львов прилетели управляемые ракеты, изменившие направление в последний момент – депутат горсовета

О утренних взрывах во Львове и ситуации в городе рассказал Андриан Гутник, депутат Львовского горсовета в эфире Еспресо TV.



"На самом деле, военная администрация говорит о четырех взрывах. Очень огромная просьба ко всем львовянам не распространять никаких фотографий, ни одного видео. Город работает спокойно. Я думаю, что это было предупреждение для многих львовян и лиц намеренно перемещенных, которые сейчас в Львове, чтобы не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Возможно, Львов был расслаблен в этом плане. Насколько мы понимаем, что официальных данных от львовской военной администрации пока нет" - отметил депутат горсовета.



Андриан Гутник сообщил: "Львов как работал, так и будет работать дальше. Стабилизировано движение транспорта, некоторые направления изменены. Железнодорожный вокзал работает в обычном режиме. На подъезде к Львову, когда начались взрывы утром, было приостановлено поступление поездов во Львов. Тревога отменена, поезда продолжили движение в город".



Депутат добавил, что над городом еще остатки дыма.



"Известно, что визуально в Ивано-Франковской области, когда долетали ракеты, они летели в одном направлении. На блокпостах есть информация, что видели, как они повернули в направлении Львова. Это были управляемые ракеты, которые летели в одном направлении, воздушная тревога предупреждали летящие ракеты в сторону западной Украины и они были направлены на Ивано-Франковск, но в последний момент были возвращены в направлении Львова" – рассказал Гутник.

Напомним, 18 апреля глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетных ударов по Львову 6 человек погибли и еще 8 пострадали, среди них – ребенок