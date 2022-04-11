Во Львов прибыл отряд французских жандармов, которые будут помогать в расследовании российских военных преступлений
Во Львов прибыл отряд французских жандармов, которые будут помогать в расследовании российских военных преступлений
Об этом сообщает в твиттере сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
По предварительной информации, 11 апреля в Украину прибыл спецотряд французских жандармов. Они будут помогать в расследовании военных преступлений российских военных, совершенных в Киевской области.
"С гордостью поздравляем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева", - пишет де Понсен.
Посол также подчеркнул, что Франция – первая страна, которая предлагает такой вид помощи.
Также по его словам, отряд начнет работу с 12 апреля.
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