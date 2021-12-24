Во избежание санкций: в оккупированном Крыму компании скрывают информацию об их учредителях
В 2021 году по меньшей мере 60 компаний в оккупированном Крыму закрыли сведения о директорах и учредителях во избежание санкций Запада
Об этом пишет РБК .
У нескольких десятков компаний Крыма в пункте "Сведения об участниках/учредителях юридического лица" отмечено ограничение доступа к информации. Половина из них также не указывает данных о директорах.
Информацию об учредителях и директорах скрывают во избежание санкций Запада.
Власти РФ предоставили компаниям такое право в 2019 году, установив, когда доступ к сведениям из реестра юридических лиц можно ограничить. В частности, получить такую возможность могут юридические лица, расположенные в оккупированном Россией Крыму.
Доступ к данным закрывают местные управления Федеральной налоговой службы при наличии заявления от юридического лица.
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