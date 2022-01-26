"Во избежание аварий системы безопасности не трогали": хакеры Беларуси заявили об атаке сетей железной дороги, чтобы помешать движению войск РФ
Группа хакеров из Беларуси "Киберпартизаны" заявили, что устроили кибератаку на компьютерную сеть Белорусской железной дороги
Об этом они написали в Telegram.
По словам хакеров, они намеревались замедлить работу железнодорожной сети, по которой РФ перемещает в Беларусь свои войска якобы для учений.
Чтобы доказать свои слова, злоумышленники опубликовали скриншоты сервера бекапов во время их уничтожения. Также хакеры отметили, что не трогали "автоматику и систему безопасности во избежание аварийных ситуаций".
Кроме того, они согласны передать ключи шифрования, если будут освобождены 50 политзаключенных, которым больше всего нужна медицинская помощь, а также прекращены переброски войск РФ в Беларусь.
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