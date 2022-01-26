"Во избежание аварий системы безопасности не трогали": хакеры Беларуси заявили об атаке сетей железной дороги, чтобы помешать движению войск РФ

Об этом они написали в Telegram.



По словам хакеров, они намеревались замедлить работу железнодорожной сети, по которой РФ перемещает в Беларусь свои войска якобы для учений.



Чтобы доказать свои слова, злоумышленники опубликовали скриншоты сервера бекапов во время их уничтожения. Также хакеры отметили, что не трогали "автоматику и систему безопасности во избежание аварийных ситуаций".



Кроме того, они согласны передать ключи шифрования, если будут освобождены 50 политзаключенных, которым больше всего нужна медицинская помощь, а также прекращены переброски войск РФ в Беларусь.

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