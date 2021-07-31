"Во имя России-матушки и Владимира Путина". На столичной Оболони парень из Марьинки стрелял из пистолета по "хохлам"

Видео своих действий с сопроводительным комментарием он разместил в сети Telegram, передает Еспресо.TV.



"Ща буду стрелять по хохлам... Ондо хохол", - говорит он и производит выстрел.



"Надеюсь, попал", - добавляет после этого парень.



"Пошел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе?! Слава России!", - продолжает злоумышленник.



Соответствующий фрагмент, а также дальнейшее общение с патрульными выложены на фейсбук первым заместителем начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексеем Белошицким.



Правоохранителям мужчина назвал свои действия рассчитанной на друзей "шуткой" и "провокацией".



Инцидент имел место вблизи ТЦ Dream Town.



"В Украине такое поведение недопустимо. Нарушитель задержан", - прокомментировал происшествие Билошицкий.



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