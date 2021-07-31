"Во имя России-матушки и Владимира Путина". На столичной Оболони парень из Марьинки стрелял из пистолета по "хохлам"
В субботу, 31 июля 2021 года, житель расположенного на линии фронта города Марьинка Донецкой области открыл стрельбу из окна квартиры в Оболонском районе города Киева
Видео своих действий с сопроводительным комментарием он разместил в сети Telegram, передает Еспресо.TV.
"Ща буду стрелять по хохлам... Ондо хохол", - говорит он и производит выстрел.
"Надеюсь, попал", - добавляет после этого парень.
"Пошел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе?! Слава России!", - продолжает злоумышленник.
Соответствующий фрагмент, а также дальнейшее общение с патрульными выложены на фейсбук первым заместителем начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексеем Белошицким.
Правоохранителям мужчина назвал свои действия рассчитанной на друзей "шуткой" и "провокацией".
Инцидент имел место вблизи ТЦ Dream Town.
"В Украине такое поведение недопустимо. Нарушитель задержан", - прокомментировал происшествие Билошицкий.
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