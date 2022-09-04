Во главе Росгвардии Кадыров фактически станет гауляйтером оккупированных территорий Украины, - политолог Смолий
По словам политического эксперта Андрея Смолия, подконтрольный России руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров готовится стать начальником "охранки" России и гауляйтером временно оккупированных территорий Украины
Об этом он сообщил в телеграме.
"Глава Чечни Кадыров заявил о своем намерении покинуть пост, который он занимал 15 лет. Говорит, что уже стар. На самом же деле, он пытается воспользоваться беспомощностью силовиков в Москве, превратившись в руководителя федерального уровня. Как пишет ряд российских СМИ, ему подготовили место главнокомандующего Росгвардии, – пишет Смолий.
Как объясняет Смолий, Российская гвардия – это, по сути, внутренние войска РФ, которые могут заниматься как зачисткой оккупированных территорий, так и контролем ситуации на территории России.
"Фактически, Кадыров будет главным военным полицейским страны, будет арестовывать неугодных, разгонять митинги и приучать жителей временно оккупированных территорий Украины "любить" "русский мир", - пишет Смолий.
Нынешний руководитель Росгвардии Виктор Золотов стремится занять место министра обороны вместо Сергея Шойгу, впавшего в немилость на фоне провалов российской армии в Украине.
"Кадыров и его прихвостни - плохие воины, но склонны к жестокости. Оппонентов Кадырова часто убивали, в Чечне пытки и похищения - обыденность. Очевидно, именно эту практику Путин стремится распространить на всю Россию в период, когда антивоенные, антикремлевские настроения и социальные протесты будут расти", – говорится в сообщении.
По мнению политического эксперта, в России накаляется борьба между силовиками.
"В отличие от Золотова, Шойгу и других, у Кадырова есть собственное войско ТикТок-воинов. Угрозу этого хорошо понимают в Кремле. Кстати, существует небольшая вероятность, что фантазии о федеральной власти так ими и останутся, – в случае, если Путин придет в себя и не рискнет давать обезьяне гранату", - добавил он.
Также отмечается, что Кадыров пытается получить статус представителя всех мусульман в РФ (около 15 млн человек).
"После запрета судом перевода сборников хадисов (изречений пророка Мухаммеда), Кадыров публично намекнул, что мусульман в РФ оскорблять нельзя, потому что они воюют против украинцев, а могут этого и не делать", - заметил Смолий.
- Подконтрольный России руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров в субботу, 3 сентября 2022 года, заявил, что начал думать об увольнении с должности.
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