Во французском Марселе обрушился дом, известно о 5 пострадавших

Об этом пишет rfi .

Обрушение произошло в 00:40 в марсельском квартале Плен. Частичные разрушения получили и соседние дома.

О жертвах в обрушившемся первым доме пока точно не известно, поскольку пожар мешает спасательной операции. Отмечается, что возможной причиной трагедии мог послужить взрыв газа.

"Есть серьезные подозрения, что обвал произошел из-за взрыва, но мы должны оставаться очень осторожными по поводу причин на этом этапе", — сказал префект департамента Буш-дю-Рон Кристоф Мирман.

В настоящее время к спасательной операции привлечены более ста спасателей с оборудованием, около 80 человек уже эвакуированы. Восемь человек, которые были заблокированы на балконе соседнего здания, удалось спасти приставной лестницей.