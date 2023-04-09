Во французском Марселе обрушился дом, известно о 5 пострадавших
Ночью 9 апреля во французском Марселе обрушился дом, известно о 5 пострадавших, все они из соседних домов. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв
Об этом пишет rfi .
Обрушение произошло в 00:40 в марсельском квартале Плен. Частичные разрушения получили и соседние дома.
О жертвах в обрушившемся первым доме пока точно не известно, поскольку пожар мешает спасательной операции. Отмечается, что возможной причиной трагедии мог послужить взрыв газа.
"Есть серьезные подозрения, что обвал произошел из-за взрыва, но мы должны оставаться очень осторожными по поводу причин на этом этапе", — сказал префект департамента Буш-дю-Рон Кристоф Мирман.
В настоящее время к спасательной операции привлечены более ста спасателей с оборудованием, около 80 человек уже эвакуированы. Восемь человек, которые были заблокированы на балконе соседнего здания, удалось спасти приставной лестницей.
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