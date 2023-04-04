Во французском городе Авиньон появился мурал с Макроном - "Гитлером"
Во французском Авиньоне один из местных художников нарисовал мурал, на котором изобразил президента Эмманюэля Макрона как диктатора Адольфа Гитлера
Об этом сообщает издание Le Figaro .
Отмечается, что художник-графист Лекто изобразил на бетонной стене у заправки президента Макрона в образе Гитлера. Автор дорисовал президенту усы, которые должны были придать ему сходство с нацистским диктатором, использовав для этого цифры "49.3" - по номеру конституционной поправки, задействованной Макроном и правительством для одобрения непопулярной пенсионной реформы без голосования в парламенте.
Кроме того, на рисунке присутствует надпись "Нет, спасибо".
В местной префектуре сообщили, что в разговоре с владельцем территории договорились зарисовать мурал как можно быстрее.
Протестный рисунок уже стал предметом дискуссии в медиа – так, представитель "Непокоренной Франции", партии левого толка, прокомментировал в телеэфир, что Макрон "явно не Гитлер", но во Франции граждане имеют право на сатиру и карикатуру. Также издание отмечает, что в Международной лиге противодействия расизму и антисемитизму раскритиковали его за этот комментарий, заявив, что такие попытки "дьяволизации врага" следует осуждать, иначе это радикализует общество.
Ранее автор нарисовал карикатуру на Макрона, изобразив его марионеткой, которой руководит экономист-иудей Жак Аттали. За это его еще предстоит судебный процесс, поскольку мурал был воспринят как антисемитский. В правоохранительных органах пока не стали комментировать, угрожают ли художнику неприятности за новый протестный рисунок.
- Повысил пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями, тогда арестовали по меньшей мере 217 человек.
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- В четверг состоялась забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.
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