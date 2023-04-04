Во французском городе Авиньон появился мурал с Макроном - "Гитлером"

Об этом сообщает издание Le Figaro .

Отмечается, что художник-графист Лекто изобразил на бетонной стене у заправки президента Макрона в образе Гитлера. Автор дорисовал президенту усы, которые должны были придать ему сходство с нацистским диктатором, использовав для этого цифры "49.3" - по номеру конституционной поправки, задействованной Макроном и правительством для одобрения непопулярной пенсионной реформы без голосования в парламенте.

Кроме того, на рисунке присутствует надпись "Нет, спасибо".

В местной префектуре сообщили, что в разговоре с владельцем территории договорились зарисовать мурал как можно быстрее.

Протестный рисунок уже стал предметом дискуссии в медиа – так, представитель "Непокоренной Франции", партии левого толка, прокомментировал в телеэфир, что Макрон "явно не Гитлер", но во Франции граждане имеют право на сатиру и карикатуру. Также издание отмечает, что в Международной лиге противодействия расизму и антисемитизму раскритиковали его за этот комментарий, заявив, что такие попытки "дьяволизации врага" следует осуждать, иначе это радикализует общество.

Ранее автор нарисовал карикатуру на Макрона, изобразив его марионеткой, которой руководит экономист-иудей Жак Аттали. За это его еще предстоит судебный процесс, поскольку мурал был воспринят как антисемитский. В правоохранительных органах пока не стали комментировать, угрожают ли художнику неприятности за новый протестный рисунок.