Во Францию прибыли около 30 тысяч украинских беженцев

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, около 15 тысяч человек уезжают через Францию в другие страны.



Правительство Франции готовится принять 100 000 человек, уезжающих из-за войны в Украине. Об этом сообщила министр жилищного строительства Франции Эмманюэль Варгон.



Франция дает украинским беженцам временные разрешения на пребывание в Европейском Союзе. Они дают право работать и учиться.



До войны украинская община во Франции насчитывало 40 тысяч.

Напомним, США готовы предоставить $1 млрд помощи и приютить 100 тыс. украинских беженцев.

Словакия приняла закон для помощи украинским беженцам.

Нидерланды планируют подготовить приют для 15 тыс. украинских беженцев: переоборудовают офисы и тюрьму.