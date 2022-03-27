Во Францию прибыли около 30 тысяч украинских беженцев
По состоянию на 27 марта во Францию приехали 30 тысяч вынужденно переселенных людей из Украины
Об этом пишет Reuters.
По данным издания, около 15 тысяч человек уезжают через Францию в другие страны.
Правительство Франции готовится принять 100 000 человек, уезжающих из-за войны в Украине. Об этом сообщила министр жилищного строительства Франции Эмманюэль Варгон.
Франция дает украинским беженцам временные разрешения на пребывание в Европейском Союзе. Они дают право работать и учиться.
До войны украинская община во Франции насчитывало 40 тысяч.
- Напомним, США готовы предоставить $1 млрд помощи и приютить 100 тыс. украинских беженцев.
- Словакия приняла закон для помощи украинским беженцам.
- Нидерланды планируют подготовить приют для 15 тыс. украинских беженцев: переоборудовают офисы и тюрьму.
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