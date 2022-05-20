Во Францию отбыл первый эвакуационный рейс для раненых украинцев и онкобольных детей
Франция объявила о запуске первого рейса медицинской эвакуации из Польши для раненых украинцев и детей, больных раком
Об этом сообщило в своем заявлении министерство иностранных дел Франции, пишет CNN.
В заявлении говорится, что сегодня самолет эвакуировал семерых украинцев, раненых на войне, а также троих украинских детей, больных раком, и их опекунов.
Согласно заявлению, пациенты будут лечиться за счет Франции в разных больницах по всей стране.
"Франция по-прежнему предана поддержке Украины и населения, которое пострадало от последствий российской агрессии", - говорится в сообщении министерства.
- Отметим, что ранее с помощью эвакуационных авиарейсов и "летучего госпиталя" тяжелораненых украинцев доставили для лечения в Германию.
- Также Авиакомпания SkyUp совершила 8 эвакуационных рейсов в Израиль – вывезли 1248 украинцев
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