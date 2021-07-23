Во Франции заявили о риске террористической атаки из-за заявления Аль-Каиды

Об этом пишет Le Figaro .

Первыми записку министерства внутренних дел, выпущенную 21 июля, получили журналисты Europe 1.

Основанием для предупреждения МВД стало новое видео Аль-Каиды от 15 июля, в котором Франции снова вспоминают карикатуры на пророка Мухаммеда от сатирического журнала "Шарли Эбдо".

Министерство призвало руководителей местных отделов полиции и жандармерии "принять надлежащие меры бдительности" для предупреждения терактов в течение июля-августа 2021 года. В записке объясняют, что заявление Аль-Каиды может получить широкое распространение. В ведомстве пояснили, что террористы называют Францию первой "страной-врагом" ислама, вспоминая в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, речь Макрона об "исламистском сепаратизме" и проект закона, который последовал за ней.

В министерстве считают, что дополнительно масла в огонь может добавить медийное внимание к новому этапу судебного процесса над причастными к терактам 13 ноября 2015 года.