Во Франции заявили о риске террористической атаки из-за заявления Аль-Каиды
Министерство внутренних дел направило префектам предупреждение об угрозе терактов из-за заявления Аль-Каиды от 15 июля
Об этом пишет Le Figaro .
Первыми записку министерства внутренних дел, выпущенную 21 июля, получили журналисты Europe 1.
Основанием для предупреждения МВД стало новое видео Аль-Каиды от 15 июля, в котором Франции снова вспоминают карикатуры на пророка Мухаммеда от сатирического журнала "Шарли Эбдо".
Министерство призвало руководителей местных отделов полиции и жандармерии "принять надлежащие меры бдительности" для предупреждения терактов в течение июля-августа 2021 года. В записке объясняют, что заявление Аль-Каиды может получить широкое распространение. В ведомстве пояснили, что террористы называют Францию первой "страной-врагом" ислама, вспоминая в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, речь Макрона об "исламистском сепаратизме" и проект закона, который последовал за ней.
В министерстве считают, что дополнительно масла в огонь может добавить медийное внимание к новому этапу судебного процесса над причастными к терактам 13 ноября 2015 года.
- Напомним, прошлой осенью во Франции произошли два громких теракта, совершенных радикальными исламистами - убийство учителя, который на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда, и нападение с ножом в соборе в Ницце, в результате которого погибли три человека.
- В сентябре 2020 года неизвестный с ножом ранил 4 человек рядом с прежней редакцией "Шарли Эбдо"
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