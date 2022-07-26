Во Франции зарегистрировано более 1,7 тыс. подтвержденных случаев обезьяньей оспы
Количество официально подтвержденных случаев заболевания обезьяньей оспой во Франции уже превысило 1700
Об этом сообщил министр здравоохранения Франсуа Брон Франции, передает BFMTV.
По данным Национального агентства здравоохранения Франции, на прошлой неделе в столичном регионе было зарегистрировано почти половину (726) из 1567 подтвержденных в стране случаев оспы обезьян.
В понедельник вечером министр Брон объявил, что в настоящее время подтверждено более 1700 случаев.
Также министр сообщил об открытии крупного центра вакцинации против оспы обезьян в Иль-де-Франсе во вторник.
Кроме того, Брон заявил, что будет подписан приказ, позволяющий всем студентам-медикам вакцинироваться от оспы обезьян.
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