Об этом сообщил министр здравоохранения Франсуа Брон Франции, передает BFMTV.

По данным Национального агентства здравоохранения Франции, на прошлой неделе в столичном регионе было зарегистрировано почти половину (726) из 1567 подтвержденных в стране случаев оспы обезьян.

В понедельник вечером министр Брон объявил, что в настоящее время подтверждено более 1700 случаев.

Также министр сообщил об открытии крупного центра вакцинации против оспы обезьян в Иль-де-Франсе во вторник.

Кроме того, Брон заявил, что будет подписан приказ, позволяющий всем студентам-медикам вакцинироваться от оспы обезьян.

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