Об этом сообщает Bloomberg.

Как говорится в сообщении, правительство Франции планирует выключать световую рекламу ночью, чтобы сэкономить электроэнергию на фоне роста цен и войны в Украине.

"Французское правительство призывает к экономии энергии в условиях роста цен и войны... Эта экономия будет включать запрет световой рекламы ночью, за исключением вокзалов и аэропортов, а также запрет магазинам держать дверь открытой, когда включен кондиционер или отопление. Это позволит предприятиям сократить свои счета за электроэнергию на 20%", - пишет Bloomberg со ссылкой на слова министерки энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер.

По информации Bloomberg, правительство Франции рассмотрит дополнительную субсидию на топливо на фоне роста цен на заправках.

"В среднесрочной перспективе мы должны поддержать французов в их энергетическом переходе, но в краткосрочной - должны адаптироваться к реальности", - добавила министерша.

Также издание сообщает, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал компании, граждан и местные администрации разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств в течение лета во избежание тяжелой зимы, поскольку Европа борется с худшим кризисом энергоснабжения за последние десятилетия и планирует сократить потребление газа на 15% в течение следующих 8 месяцев.

"В воскресенье министр подтвердила планы о сокращении потребления энергии на 40% к 2050 году и на 10% к 2024 году благодаря экономии, энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии и ядерной энергетике. Хотя Франция по сравнению с соседними странами меньше зависит от российского газа, однако ей мешают проблемы на атомных электростанциях, обеспечивающих более половины энергии страны", - пишет Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию опасным поставщиком газа.

В министерстве иностранных дел Франции говорят, что российская военная агрессия против Украины негативно влияет на мировую экономику.

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