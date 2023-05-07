Во Франции зафиксировали более 25 тыс. ударов молнии за последние сутки
В 69 департаментах Франции объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, страна все еще находится под угрозой шторма
Об этом сообщает Ouest-France .
6 мая молния усеяла небо по всей Франции. За 24 часа было зафиксировано более 25 000 ударов молнии от Вандеи (департамент на западе Франции, – ред .) до Пиренеев (горы на границе Франции и Испании, – ред.) через Центральный массив (горный массив в центре и на юге Франции, – ред.) .
Франция все еще находится под угрозой шторма. 7 мая погода остается нестабильной на значительной части страны. Всего в 69 департаментах Франции объявлен желтый уровень тревоги из-за опасности грозы.
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