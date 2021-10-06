Во Франции задержали корабль с кокаином, в составе экипажа - украинец, - МИД

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, посольство Украины занимается делом, предоставляет консульскую и правовую помощь.

"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы проводят выяснение всех обстоятельств", - отметил Николенко.

В иностранных СМИ распространилась информация о задержании таможней во Франции грузового судна, на борту которого обнаружили более тонны кокаина.

Сообщалось, что весь экипаж в составе 20 человек был задержан.

Указано, что 1127 кг наркотиков были спрятаны в трюме судна, направлявшегося под флагом Либерии. Стоимость на черном рынке оценивают в десятки миллионов евро.