Во Франции задержали корабль с кокаином, в составе экипажа - украинец, - МИД
Вблизи города Дюнкерк во Франции правоохранители задержали судно M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотиков
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
По его словам, посольство Украины занимается делом, предоставляет консульскую и правовую помощь.
"Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы проводят выяснение всех обстоятельств", - отметил Николенко.
В иностранных СМИ распространилась информация о задержании таможней во Франции грузового судна, на борту которого обнаружили более тонны кокаина.
Сообщалось, что весь экипаж в составе 20 человек был задержан.
Указано, что 1127 кг наркотиков были спрятаны в трюме судна, направлявшегося под флагом Либерии. Стоимость на черном рынке оценивают в десятки миллионов евро.
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