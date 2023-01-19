Во Франции заблокировали средства кремлевского телеканала RT
Франция заморозила средства кремлевского пропагандистского канала RT France, из-за чего он может прекратить свое существование
Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на попавшую в распоряжение издания внутреннюю записку шеф-редактора телеканала Ксении Федоровой.
"Все средства на счете заморожены по требованию Главного управления казны", - говорится в сообщении.
По словам Федоровой, это делает "невозможным" продолжение работы "в тех же условиях, что и раньше", потому что без денег RT (Russia Today) становится невозможным выплачивать зарплаты все еще работающим сотрудникам.
Известно, что в марте 2022 г. RT и Sputnik были запрещены в ЕС для борьбы с российской дезинформацией на фоне вторжения России в Украину. Однако RT France продолжал производить контент из своего бюро в западном районе Парижа, транслировавшиийся в африканских франкоязычных странах.
Несмотря на санкции ЕС, RT France также оставался в Интернете, в том числе на маргинальных платформах, таких как Odysee.
По словам одного из сотрудников, в коллективе есть страх не только не получить зарплату в конце января, но и остаться навсегда безработными из-за того, что они работали в СМИ, на котором стоит штамп "пропагандист".
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