Во Франции заблокировали средства кремлевского телеканала RT

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на попавшую в распоряжение издания внутреннюю записку шеф-редактора телеканала Ксении Федоровой.

"Все средства на счете заморожены по требованию Главного управления казны", - говорится в сообщении.

По словам Федоровой, это делает "невозможным" продолжение работы "в тех же условиях, что и раньше", потому что без денег RT (Russia Today) становится невозможным выплачивать зарплаты все еще работающим сотрудникам.

Известно, что в марте 2022 г. RT и Sputnik были запрещены в ЕС для борьбы с российской дезинформацией на фоне вторжения России в Украину. Однако RT France продолжал производить контент из своего бюро в западном районе Парижа, транслировавшиийся в африканских франкоязычных странах.

Несмотря на санкции ЕС, RT France также оставался в Интернете, в том числе на маргинальных платформах, таких как Odysee.

По словам одного из сотрудников, в коллективе есть страх не только не получить зарплату в конце января, но и остаться навсегда безработными из-за того, что они работали в СМИ, на котором стоит штамп "пропагандист".

7 сентября в Брюсселе состоялась презентация первого детального исследования о злонамеренном влиянии, которое распространяет российский пропагандистский канал Russia Today.

23 октября глава МИД Дмитрий Кулеба требует запретить канал Russia Today в мире из-за призывов пропагандиста РФ Антона Красовского "топить украинских детей".

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