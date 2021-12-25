Во Франции за сутки обнаружили более 100 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Le Parisien .

Это самый высокий показатель страны за все время пандемии. Предыдущие два дня во Франции также фиксировали антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

Более 16 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в больницах. Более 3,2 тыс. и из них – в реанимации.

Власти Франции ожидают, что в январе ситуация может стать еще более напряженной, поскольку к тому времени доминантным станет штамм коронавируса "Омикрон", который считается более заразным, чем предыдущие варианты вируса.