Во Франции выйдет аудиокнига украинской писательницы Л. Якимчук "Абрикосы Донбасса", ее начитает Катрин Денев
Французское издательство Editions des Femmes издаст аудиокнигу украинской писательницы Любови Якимчук "Абрикосы Донбасса". Ее начитает актриса Катрин Денев
Об этом сообщила в Facebook Любовь Якимчук.
По ее словам, об этом объявили 15 июня на финальной презентации книги в Париже.
"Книга будет начитана в полном объеме на французском, но также будут звучать несколько стихов на украинском моим голосом", – написала Якимчук.
В настоящее время писательница завершает трехнедельный литературный тур.
Любовь Якимчук — украинская писательница, сценаристка и культурный менеджер, родом из Первомайска Луганской области. Автор сборника "Абрикосы Донбасса", соавтор сценария документального фильма "Дом "Слово".
Катрин Денев – французская актриса. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля с нашивкой на рубашке в виде сине-желтого флага. 14 марта 2023 года в знак солидарности с Украиной в эфире канала TV5 Monde зачитала стихотворение "Надежда" Леси Украинки в переводе на французский. 16 мая она снова выступила с этим стихотворением на официальной церемонии открытия Каннского кинофестиваля .
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