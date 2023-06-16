Об этом сообщила в Facebook Любовь Якимчук.

По ее словам, об этом объявили 15 июня на финальной презентации книги в Париже.

"Книга будет начитана в полном объеме на французском, но также будут звучать несколько стихов на украинском моим голосом", – написала Якимчук.

В настоящее время писательница завершает трехнедельный литературный тур.

Любовь Якимчук — украинская писательница, сценаристка и культурный менеджер, родом из Первомайска Луганской области. Автор сборника "Абрикосы Донбасса", соавтор сценария документального фильма "Дом "Слово".

Катрин Денев – французская актриса. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля с нашивкой на рубашке в виде сине-желтого флага. 14 марта 2023 года в знак солидарности с Украиной в эфире канала TV5 Monde зачитала стихотворение "Надежда" Леси Украинки в переводе на французский. 16 мая она снова выступила с этим стихотворением на официальной церемонии открытия Каннского кинофестиваля .