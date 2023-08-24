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Во Франции высказали "обоснованные сомнения" относительно причин крушения самолета с Пригожиным

24 августа, 2023 четверг
11:04
Мир

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" относительно причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин

С таким заявлением выступил 24 августа представитель правительства Франции Оливье Веран, передает Le Monde .

"Мы еще не знаем обстоятельств этой катастрофы. У нас могут быть некоторые обоснованные сомнения", – сказал он.

23 августа президент США Джо Байден предположил , что за крушением самолета мог стоять президент России Владимир Путин.

"Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", – сказал политик.

Президент США также добавил, что "в России мало что происходит, за чем не стоит Путин".

Комментируя это заявление Байдена, Веран согласился, что "как правило, это правда, которую можно установить".

Представитель правительства Франции добавил, что Пригожин был человеком, выполнявшим грязную работу для Путина. По его словам, то, что он делал, неотделимо от политики диктатора, возложившего на него ответственность за совершение этих злоупотреблений во главе военизированного формирования Вагнера.

"Пригожин оставляет после себя братские могилы. Он оставляет после себя беспорядок по всему земному шару, я имею в виду Африку, Украину и саму Россию", - добавил представитель правительства Франции.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Новости
Франция
авиакатастрофа
Евгений Пригожин
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