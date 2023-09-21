Во Франции впервые подали иск на ТикТок за доведение до самоубийства

Об этом сообщает TF1.

В жалобе, поданной в суд, говорится о "подстрекательстве и пропаганде или рекламе средств совершения самоубийства". В частности, ТикТок обвинен в отсутствии цензуры контента и использовании алгоритма, который предлагает видео пользователям.

Подросток транслировала видео, в которых упоминала о самоубийстве, и получала соответствующий контент. "Но эти видео не подвергались цензуре со стороны платформы, они транслировались на широкую аудиторию, а значит, ТикТок был виновен в распространении этого контента", – утверждает мама погибшей.

Уголовный кодекс Франции запрещает "пропаганду или рекламу средств самоубийства", однако, по словам специалистов, во Франции виртуальные платформы имеют статус хостов, следовательно, не несут ответственности за комментарии и действия, совершенные в результате просмотра контента.

В то же время с прошлого месяца на европейском уровне вступил в силу Закон о цифровых услугах, обязывающий крупнейшие платформы предлагать систему рекомендаций контента, не базирующуюся на подобном алгоритме. То есть платформы не должны продвигать только те видео, которые основываются на пользовательских привычках.

На сегодняшний день в Европейском Союзе не существует ни одного судебного решения по подобным делам. Однако есть прецедент в Великобритании. Там по делу 14-летней школьницы, совершившей самоубийство в 2017 году, алгоритмы Instagram и Pinterest были признаны частично виновными. В США Верховный суд США, отвечая на вопрос о роли алгоритма Twitter, постановил, что платформа не несет ответственности.