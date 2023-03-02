Об этом идет речь в публикации Le Monde.

По данным информированного источника издания, французская прокуратура добилась уголовного ареста виллы на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, расположенной на юго-востоке Франции, которая, как считается, принадлежит олигарху Дмитрию Рашникову – руководителю одного из крупнейших производителей стали в России.

Вилла стоимостью 23 миллиона евро была арестована в октябре 2022 по запросу судей Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Парижа.

На три объекта недвижимости, официально связанные с Рашниковым, уже был наложен административный арест на Лазурном побережье Франции и Париже после того, как он попал под санкции 15 марта 2022 года.

Однако вилла росолигарха в Сен-Жан-Кап-Ферра прошла без внимания французских правоохранителей, поскольку, по словам источника Le Monde, знакомого с этим делом, "не была задекларирована в налоговых органах как его собственность".

Утверждается, что после полномасштабного вторжения в Украину Рашников продал виллу швейцарской компании, в свою очередь принадлежавшей панамской структуре, при этом новый собственник также был гражданином РФ.

Французское подразделение финансовой разведки TRACFIN немедленно заблокировало деньги от продажи виллы – 17 миллионов евро после вычета пошлин и налогов – до того, как передать дело в суд.

Как отмечает Le Monde, с момента полномасштабного вторжения в Украину французская система правосудия открыла, по меньшей мере, 17 уголовных расследований, направленных на конфискацию активов российских элит. В первый раз о них стало известно в июле 2022 года.

По состоянию на август 2022 года, общая сумма связанных с Россией активов, замороженных в связи с введенными против РФ санкциями, во Франции предварительно составляет 1,2 миллиарда евро. Эта сумма не учитывает еще около 23 миллиардов активов Центробанка РФ.