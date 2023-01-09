Об этом Мбаппе написал в twitter .

Таким образом форвард ПСЖ отреагировал на интервью президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, в котором он заявил, что не поднял бы трубку, если бы Зинедин Зидан позвонил ему и предложил свою кандидатуру на должность главного тренера сборной.

"Зидан - это Франция, нельзя так не уважать легенду", - написал Мбаппе.

Зинедин Зидан считался главным претендентом на должность главного тренера сборной Франции в случае отставки Дидье Дешама. Тем не менее, Федерация футбола Франции продлила контракт с нынешним тренером до 2026 года.

Высказывания Ле Гре в отношении Зидана вызвали резкую критику во Франции.

54-летний Дидье Дешам возглавляет национальную команду с июля 2012 года. Под его руководством Франция выиграла чемпионат мира - 2018, Лигу наций - 2021, а также дошла до финала Евро-2016 и ЧМ-2022.

50-летний Зинедин Зидан с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год тренировал испанский "Реал". За это время француз получил с клубом 11 трофеев. Под руководством француза мадридцы трижды подряд выиграли Лигу чемпионов.

7 января главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой до 2026 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb