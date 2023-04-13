Во Франции во время митинга против пенсионной реформы протестующие захватили штаб-квартиру Louis Vuitton
В четверг, 13 апреля, во время митинга против пенсионной реформы протестующие ворвались в штаб-квартиру Louis Vuitton в Париже
Об этом пишет France24 и CNN .
Отмечается, что в здание Louis Vuitton Moеt Hennessy, также представляющей бренды Christian Dior, Fendi и Givenchy, ворвались бастующие железнодорожники.
"Если Макрон хочет найти деньги для финансирования пенсионной системы, он должен приехать сюда, чтобы найти их", – сказал Фабьен Вильдье, лидер профсоюза BFMTV.
Фото: Reuters
Отмечается, что именно сегодня акции Louis Vuitton Moet Hennessy подросли до рекордного уровня. CNN отмечает, что это могло послужить причиной захвата штаб-квартиры, поскольку начальник полиции Парижа Лоран Нуньес, выступая на радио, заранее предупредил, что протестующие могут "выступить против того, что считают капиталистическими знаками".
"Пока эту реформу не отзовут, протесты в той или иной форме будут продолжаться. Это точно не последний день стачки", - заявила Софи Бине, одна из лидеров протестов.
- 16 марта правительство Франции, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями, тогда арестовали по меньшей мере 217 человек.
- На следующий день сообщалось , что вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда проходила новая демонстрация против планов правительства Франции повысить пенсионный возраст.
- 22 марта состоялась забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, поджоги мусорных баков и стычки с полицией.
- 7 апреля в центре Парижа подожгли любимый ресторан Эмманюэля Макрона, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.
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