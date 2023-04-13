Об этом пишет France24 и CNN .

Отмечается, что в здание Louis Vuitton Moеt Hennessy, также представляющей бренды Christian Dior, Fendi и Givenchy, ворвались бастующие железнодорожники.

"Если Макрон хочет найти деньги для финансирования пенсионной системы, он должен приехать сюда, чтобы найти их", – сказал Фабьен Вильдье, лидер профсоюза BFMTV.

Фото: Reuters

Отмечается, что именно сегодня акции Louis Vuitton Moet Hennessy подросли до рекордного уровня. CNN отмечает, что это могло послужить причиной захвата штаб-квартиры, поскольку начальник полиции Парижа Лоран Нуньес, выступая на радио, заранее предупредил, что протестующие могут "выступить против того, что считают капиталистическими знаками".

"Пока эту реформу не отзовут, протесты в той или иной форме будут продолжаться. Это точно не последний день стачки", - заявила Софи Бине, одна из лидеров протестов.