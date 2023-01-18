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Во Франции в возрасте 118 лет скончался самый старший человек мира

18 января, 2023 среда
07:22
Мир

Французская монахиня Андре, которую признали самым старшим человеком в мире, умерла в 118 лет в доме престарелых

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что Люсиль Рендон, принявшая имя сестры Андре, присоединившись к католическому благотворительному ордену в 1944-м, родилась 11 февраля 1904 года.

В 2022 году женщина пережила COVID. Она считалась старейшим живым человеком согласно Всемирному рейтингу суперстолетних людей Геронтологической исследовательской группы (GRG).

  • 19 января 2022 года в возрасте 112 лет скончался самый старший в мире мужчина.

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