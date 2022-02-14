Во Франции в результате взрыва в магазине погибли семь человек

Об этом сообщает France Bleu.



Отмечается, что еще четыре человека имеют травмы разной степени тяжести. Один из которых был вынужден выпрыгнуть со второго этажа, чтобы спастись от пожара.



Как известно, пожар охватил по меньшей мере 11 квартир, эвакуировано 25 человек.



Кроме того, четыре человека считаются пропавшими без вести.



По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже магазина, тогда как огонь распространился на квартиры верхних этажей.



В магазине нашли баллоны с газом, но пока невозможно сказать, являются ли они причиной взрыва.



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