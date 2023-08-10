Во Франции в порту Ла-Рошель произошел масштабный пожар на элеваторе с зерном

Об этом сообщает французское СМИ France Bleu.

Отмечается, что пожар охватил сразу три зернохранилища. На месте происшествия работает большой аварийный аппарат, подтверждают представители пожарной службы. Для ликвидации огня привлечены 96 спасателей, также приглашены дополнительные силы.

В этих зернохранилищах находятся тысячи тонн пшеницы, но в настоящее время зерновые не пострадали от пламени. Горит именно обшивка из дерева.

Всех находившихся неподалеку эвакуировали в пределах 100-метрового периметра безопасности. Этот район не доступен, некоторые улицы перекрыты.