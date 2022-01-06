Во Франции усиливают карантин

Об этом сообщает France24.



Так, за новые ограничения проголосовали 214 депутатов парламента, 93 - против, 27 воздержались.



По информации СМИ, согласно этому постановлению всем гражданам старше 12 лет нужно будет показывать COVID-сертификат на входе в рестораны, бары и заведения культуры, а также в междугородний транспорт.



Кроме этого, необходимо будет засвидетельствовать именно вакцинацию, поскольку отрицательного теста на COVID будет недостаточно.



France24 сообщает, что голосование состоялось на фоне скандала из-за слов президента Эммануэля Макрона, который заявил, что хочет "выбесить" невакцинированных и сделать их жизнь настолько сложной, что им придется сделать прививку.



Правительство Макрона планирует, что новые ограничительные меры вступят в силу 15 января, но издание отмечает, что могут быть задержки, поскольку меры еще предстоит одобрить Сенатом.

Напомним, 5 января во Франции зарегистрировали новый максимум случаев заражения коронавирусом, а президент Эммануэль Макрон назвал невакцинированных граждан "безответственными".