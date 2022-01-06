Во Франции усиливают карантин
Французский парламент одобрил новые предложения правительства по карантинным ограничениям в связи с распространением коронавируса в стране
Об этом сообщает France24.
Так, за новые ограничения проголосовали 214 депутатов парламента, 93 - против, 27 воздержались.
По информации СМИ, согласно этому постановлению всем гражданам старше 12 лет нужно будет показывать COVID-сертификат на входе в рестораны, бары и заведения культуры, а также в междугородний транспорт.
Кроме этого, необходимо будет засвидетельствовать именно вакцинацию, поскольку отрицательного теста на COVID будет недостаточно.
France24 сообщает, что голосование состоялось на фоне скандала из-за слов президента Эммануэля Макрона, который заявил, что хочет "выбесить" невакцинированных и сделать их жизнь настолько сложной, что им придется сделать прививку.
Правительство Макрона планирует, что новые ограничительные меры вступят в силу 15 января, но издание отмечает, что могут быть задержки, поскольку меры еще предстоит одобрить Сенатом.
- Напомним, 5 января во Франции зарегистрировали новый максимум случаев заражения коронавирусом, а президент Эммануэль Макрон назвал невакцинированных граждан "безответственными".
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