Во Франции умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
В Париже на 89-м году жизни скончался первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
Об этом сообщает Radio Farda .
Семья Банисадра объявила, что он умер в парижской больнице Сальпетрие после продолжительной болезни.
Абольхасан Банисадр родился в семье аятоллы Насроллы Банисадра в Западном Иране, учился в Тегеранском университете на теологическом и юридическом факультетах, участвовал в антишахском студенческом движении. В 1964 году бежал во Францию, где присоединился к исламской оппозиции в изгнании во главе с аятоллой Хомейни. Получил степень доктора в Сорбонне.
В 1979 году вернулся в Иран вместе с Хомейни, вошел в состав революционного совета, был назначен министром экономики, в 1980 году стал президентом. В 1981 году ему был объявлен импичмент из-за противоречий с исламским духовенством, после чего он эмигрировал во Францию.
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