Во Франции умер 44-летний украинский журналист Андрей Лавренюк
В Страсбурге в возрасте 44 года скончался журналист украинского национального информационного агентства "Укринформ" Андрей Лавренюк
Об этом сообщает Укринформ .
Андрей Лавренюк работал в Укринформе с 2011 года. 7 лет был собственным корреспондентом агентства в Брюсселе, где освещал деятельность европейских институтов, штаб-квартиры НАТО и Постоянного представительства Украины при ЕС и Миссии Украины при НАТО.
В 2018 году Андрей Лавренюк стал собственным корреспондентом Укринформа в Страсбурге и работал при Совете Европы и Европарламенте.
До работы в Укринформе Андрей Лавренюк в 2008-2011 годах был корреспондентом УНИАН, до этого работал в военных СМИ, был офицером пресс-службы Министерства обороны Украины.
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