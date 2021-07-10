Во Франции умер 44-летний украинский журналист Андрей Лавренюк

Об этом сообщает Укринформ .

Андрей Лавренюк работал в Укринформе с 2011 года. 7 лет был собственным корреспондентом агентства в Брюсселе, где освещал деятельность европейских институтов, штаб-квартиры НАТО и Постоянного представительства Украины при ЕС и Миссии Украины при НАТО.

В 2018 году Андрей Лавренюк стал собственным корреспондентом Укринформа в Страсбурге и работал при Совете Европы и Европарламенте.

До работы в Укринформе Андрей Лавренюк в 2008-2011 годах был корреспондентом УНИАН, до этого работал в военных СМИ, был офицером пресс-службы Министерства обороны Украины.

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