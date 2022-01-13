Во Франции учителя вышли на протесты из-за хаотичной борьбы с COVID-19 в учебных заведениях: половину школ страны могут закрыть
Во Франции могут закрыть половину начальных школ, потому что учителя вышли на забастовки против хаотической политики по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях и угрожают уволиться
Об этом пишет The Guardian .
Во Франции из-за коронавируса у учителей и учащихся закрыты 10 тыс. классов. Правительство сообщает, что делает все, чтобы школы были открыты. С начала января во Франции несколько раз меняли правила тестирования детей и санитарные протоколы, что повлекло за собой хаос в школах и очереди в пунктах тестирования.
Учителя вышли на массовые забастовки. Около 75% педагогов могут уволиться, что приведет к закрытию половины начальных школ.
Учителя отмечают, что не собираются и дальше работать в таких условиях. Также педагоги требуют предоставить им более защищенные маски для работы и мониторы для проверки уровня проветривания в классах.
"Учащиеся не могут нормально учиться, их число в классе постоянно меняется, а гибридная форма обучения, переходящая от дистанционной к очной, невозможно претворить в жизнь", - объясняют профсоюзы.
С ними согласилась родительская группа Франции, призвавшая родителей не отправлять своих детей в школы 13 января.
- Напомним, ранее Франция зафиксировала рекордное количество случаев COVID-19 в сутки, а Макрон пообещал "разозлить" невакцинированных.
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