Во Франции туристический паром превратят в гостиницу для беженцев
Французские власти нашли решение для размещения украинских беженцев в Марселе. Пришвартованный туристический паром решили переоборудовать в плавучий отель для беженцев, который может вместить до 1600 человек
Об этом пишет Euronews.
Одно из крупнейших судов Corsica Linea, "Méditerranée" обычно перевозило пассажиров между Францией, Алжиром и Тунисом в Балеарском море. Корабль может развивать скорость до 44 км/ч, доставляя более 2450 путешественников и 700 транспортных средств на каждую переправу.
Но теперь судно вернулось в порт, где станет домом для миллионов украинцев, спасающихся от российского вторжения.
"У нас есть моральное требование приветствовать и проявлять гостеприимство", - говорит Кристоф Мирман, представитель региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Франции.
"В их распоряжении будет эта плавучая гостиница, а также социальная помощь, здравоохранение, обучение, образование для детей", - сказал он.
Ожидается, что беженцев разместят в отремонтированных каютах. В море лайнер вернется не раньше июня.
Французские власти предоставляют временные разрешения на пребывание в Евросоюзе беженцам. Это позволяет получить доступ к образованию и трудоустройству в стране.
- Напомним, 22 марта Франция запустила план подготовки жилья для, по меньшей мере, 100 тыс. украинских беженцев.
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