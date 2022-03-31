Во Франции туристический паром превратят в гостиницу для беженцев

Об этом пишет Euronews.



Одно из крупнейших судов Corsica Linea, "Méditerranée" обычно перевозило пассажиров между Францией, Алжиром и Тунисом в Балеарском море. Корабль может развивать скорость до 44 км/ч, доставляя более 2450 путешественников и 700 транспортных средств на каждую переправу.



Но теперь судно вернулось в порт, где станет домом для миллионов украинцев, спасающихся от российского вторжения.



"У нас есть моральное требование приветствовать и проявлять гостеприимство", - говорит Кристоф Мирман, представитель региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Франции.



"В их распоряжении будет эта плавучая гостиница, а также социальная помощь, здравоохранение, обучение, образование для детей", - сказал он.



Ожидается, что беженцев разместят в отремонтированных каютах. В море лайнер вернется не раньше июня.



Французские власти предоставляют временные разрешения на пребывание в Евросоюзе беженцам. Это позволяет получить доступ к образованию и трудоустройству в стране.

Напомним, 22 марта Франция запустила план подготовки жилья для, по меньшей мере, 100 тыс. украинских беженцев.