Во Франции телеканал показал карту с "российским" Крымом: объяснили "технической ошибкой"
Французский телеканал показал карту с оккупированным Крымом как частью России. Он объяснил, что ситуация возникла из-за технической ошибки
Об этом сообщает Радио Свобода.
Французский телеканал France Télévisions изобразил Крым как часть России в видеосюжете о ситуации на востоке Украины во время иллюстрации событий 2014 года.
На карте в видеосюжете об Украине видно, что после аннексии Крым был выкрашен в тот же цвет, что и территория России, в то время как для неконтролируемых Киевом частей территории Донецкой и Луганской областей выбрали отдельное цветовое обозначение.
Позже сотрудница посольства Украины во Франции сообщила, что телеканал извинился и отметил "техническую ошибку", из-за которой произошла ситуация.
"От имени Посольства общались с редакцией. Получила извинения, объяснения и заверения, что такая ситуация не повторится: графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму", – говорится в сообщении.
Она добавила, что контент вокруг украинской тематики на France Télévisions в целом сбалансирован и корректен.
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